РИАМО - 24 мар. Прокуратура организовала проверку после того, как в Талдомском городском округе была найдена истощенная малолетняя девочка, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ранее сотрудники полиции нашли в одном из домов истощенного ребенка. Девочка на вид 3-4 лет была без одежды и жила в полной антисанитарии.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей», – говорится в сообщении.

Проверку проведет Талдомская городская прокуратура.

Ребенок уже доставлен в медучреждение. Согласно предварительной информации, по месту проживания малолетней отсутствовали кровать, детская одежда, продукты питания и средства гигиены для ребенка.