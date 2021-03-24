РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Водителям подмосковных Люберец напомнили правила возврата водительского удостоверения после лишения из-за вождения в нетрезвом виде, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

За управление автомобилем в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования суд привлекает к ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами сроком от 18 до 24 месяцев.

Для исключения прерывания срока лишения права управления ТС, увеличения административного штрафа в двойном размере или административного ареста до 15 суток необходимо в течении трех дней после вступления в законную силу постановления суда сдать водительское удостоверение в ГИБДД, выявившее нарушение, в течение 60 дней оплатить административный штраф.

Для возврата водительского удостоверения по окончанию срока лишения необходимо оплатить штрафы, сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения, предоставить медицинскую справку установленного образца в ГИБДД, где исполняют данный вид административного наказания.