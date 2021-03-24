РИАМО - 24 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что истощенная девочка, найденная полицейскими в Талдомском округе, сейчас находится в больнице, ее судьбу после проверок решат органы опеки.

Ранее сотрудники полиции во время задержания подозреваемого мужчины обнаружили в одном из домов истощенного ребенка. Девочка на вид 3-4 лет была без одежды и жила в полной антисанитарии. В доме также отсутствовали средства гигиены.

«Девочка находится в больнице под наблюдением врачей. Как говорят медики, у нее есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная и социализированная», — сказала Мишонова.

По ее словам, в ситуации в настоящий момент разбираются правоохранительные органы.

«Дальнейшая судьба ребенка будет определена органами опеки по результатам проверок. По предварительным данным, семья из Москвы», — заключила омбудсмен.