РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Жители городского округа Мытищи 26 марта смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции в офисе МФЦ, сообщается на сайте администрации горокруга.

Единый день вакцинации от коронавируса, когда граждане смогут сделать прививку в МФЦ, пройдет в Московской области. Привиться от Covid-19 можно будет 26 марта в 25 многофункциональных центрах Подмосковья. В Мытищах вакцинация пройдет по адресу: улица Карла Маркса, 4.

«МФЦ – это место притяжения людей в любом городе. В рамках кампании по вакцинации мы решили выделить отдельный день для того, чтобы люди могли совместить заботу о здоровье и необходимые дела», – сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Вакцинироваться можно будет с 8:00 до 20:00. Каждого пациента осмотрит терапевт, и в случае отсутствия противопоказаний будет введен первый компонент вакцины «Спутник V». Предварительно записываться на вакцинацию не нужно.

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24 МАРТА

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.