РИАМО - 24 мар. Группа компаний «Инград» получила разрешение на строительство детского сада на 275 мест в жилом квартале «Преображение», реализация проекта ведется в Богородском районе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В трехэтажном здании будут работать 11 групп на 25 мест каждая. В них предусмотрены раздевалки, игровые, спальни, буфеты и санузлы. Помимо этого, INGRAD обустроит в саду музыкальный и спортивный залы, а также помещения для творчества. На территории, прилегающей к зданию, появятся игровые и спортивные площадки.

Общая площадь будущего образовательного учреждения составит порядка 4,4 тыс. кв. м. Строительство объекта планируется начать во втором квартале 2021 года.

ЖК «Преображение» стал одним из самых востребованных проектов Москвы первого полугодия 2020 года. Концепция квартала разработана специалистами бюро «Атриум». Комплекс состоит из 11 корпусов переменной этажности – 7-31 этаж. Все дома имеют индивидуальный архитектурный облик. В облицовке использованы современные и экологичные материалы: алюминиевые композитные и фиброцементные панели, а также клинкерный кирпич.

Квартал расположен в 200 метрах от станции метро «Бульвар Рокоссовского». Рядом с ЖК находятся национальный парк «Лосиный остров», парк «Сокольники», Черкизовский детский парк, а также Ледовый дворец «Локомотив» и «РЖД-Арена».

Помимо будущего детского сада, в собственную инфраструктуру «Преображения» войдут подземный паркинг, развивающие студии, кафе-кондитерская, пекарня, аптека, магазины, химчистка и другие объекты сферы услуг.

Первые два корпуса INGRAD ввел в эксплуатацию в декабре 2020 года. Завершить строительство оставшихся 9 корпусов планируется в 2021 году.​