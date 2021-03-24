РИАМО - 24 мар. Снежный покров на территории Москвы может исчезнуть уже к началу второй пятидневки апреля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утром среду на ВДНХ высота снежного покрова составляла 35 см, а в Тушине — 44 см. При этом в регион уже начал поступать очень теплый воздух.

«Днем при солнце воздух погреется до 6-8 градусов, а средняя суточная температура станет положительной. Начнется таяние снега, которое будет усиливаться по мере роста температуры», — говорится в сообщении.

Сход снега в городе ускорит дождь, который прогнозируется в конце марта.

Снежный покров может исчезнуть к началу второй пятидневки апреля, если средняя суточная температура будет держаться на уровне плюс 3-4 градуса. Это раньше средних сроков почти на неделю.