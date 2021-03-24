РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Жители подмосковного Подольска смогут предложить администрации муниципалитета свои квартиры для приобретения их для детей-сирот, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации округа в рамках мероприятий по обеспечению в 2021 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет приобретение квартир для предоставления детям-сиротам. Требуются благоустроенные квартиры общей площадью от 27 до 54 кв м. Начальная максимальная цена контракта на приобретение жилья — более 3,4 млн руб.

Покупателем квартиры выступает муниципалитет в рамках реализации программы губернатора Московской области, что исключает риски для продавца. Оплата производится за счет средств бюджета Московской области 2021 года. Поддержка осуществляется со стороны министерства образования Московской области (управление опеки и попечительства).

Узнать подробности о закупке можно по ссылке. Предложить квартиру муниципалитету для приобретения можно путем подачи заявки на электронной площадке. Подробную информацию можно получить по телефонам: 8(496)757-17-02, 8(496)763-22-34.