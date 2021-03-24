РИАМО - 24 мар. Столичным водителям не нужно спешить с заменой зимней резины на летнюю, так как на дорогах города все еще возможна гололедица, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На календаре — весна, но спешить заменить зимние шины на летние не стоит. На этой неделе на дорогах все еще может быть гололедица, а температура воздуха будет не больше 8 градусов», — сообщили в пресс-службе.

Ранее синоптики сообщили, что в Московском регионе со среды ожидается потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что потепление свыше 15 градусов ожидается на территории Московского региона во второй половине апреля.