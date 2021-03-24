РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мар. Год назад по всей Московской области, в том числе и в Щелкове, появились противоковидные волонтерские штабы «Молодой Гвардии Единой России», всего по Подмосковью были созданы 56 волонтерских штабов, которые и по сей день работают без перерыва, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

В их составе – порядка 1,6 тыс добровольцев. Активисты с первого дня стали помогать представителям старшего поколения, многодетным семьям, людям с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и кого пандемия застала врасплох.

«За год подмосковные волонтеры МГЕР обработали свыше 70 тыс звонков по горячим линиям колл-центров, осуществили более 60 тыс выездов по обращениям, доставили по адресам порядка 8 тысяч медицинских наборов от губернатора Московской области, обеспечили врачей и пациентов медучреждений более 50 т питьевой воды. Также раздали прохожим 1,5 млн медицинских масок», – сказал лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Молодогвардейцы стали помогать не только жителям, но и медицинским работникам. Активисты с врачами оборудовали больницы под инфекционные отделения, доставляли в учреждения здравоохранения питьевую воду, горячие обеды, маски, дезинфекторы, чайные наборы. Волонтеров «Молодой Гвардии» без медицинского образования стали привлекать к работе в больничных колл-центрах, где они принимали вызовы и информировали пациентов о результатах анализов. Также добровольцы работали с медицинской документацией по выдаче препаратов для льготников и лекарств для лечения коронавируса.

Вторая волна пандемии затихает, но молодогвардейцы продолжают работать. С учетом сохраняющейся угрозы распространения коронавируса было решено не расформировывать волонтерские штабы «Молодой Гвардии», чтобы в случае ухудшения ситуации они оперативно могли вернуться к работе.

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