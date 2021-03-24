РИАМО - 24 мар. 70-летнего мужчину, который упал в обморок во время пробежки, а затем впал в кому и достиг состояния клинической смерти, спасли врачи скорой помощи столицы, мужчина был одет не по погоде, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Фельдшерская бригада прибыла на вызов очевидца происшествия, которое произошло с пенсионером, через четыре минуты. Пациент находился в коме. Бригада переместила его в машину, где во время осмотра у него наступила клиническая смерть. После этого бригада начала непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

«Через шесть минут на место прибыла врачебная бригада. Специалистами были продолжены реанимационные мероприятия: пациента переместили на автоматическое устройство непрямого массажа сердца, затем подключили к аппарату ИВЛ», – говорится в сообщении.

Фельдшер выездной бригады московской скорой помощи Денис Чекунов сказал, что спустя четыре минуты после того, как пенсионеру провели сердечно-легочную реанимацию, он вышел из состояния клинической смерти. По пути в больницу мужчине оказывались постреанимационные мероприятия. Пациента доставили в реанимационное отделение в стабильно-тяжелом состоянии и передали реаниматологам.

Он добавил, что сердце пенсионера не выдержало тренировки в холод, малейшее промедление в оказании помощи могло привести к необратимым процессам. Это бы снизило шансы на выживание пациента.

На текущий момент мужчину выписали из больницы, он здоров и уже вернулся к своим хобби, среди которых скандинавская ходьба и шахматы.

Чекунов рекомендовал одеваться по погоде и следить за температурой воздуха перед выходом на улицу. Станция скорой и неотложной помощи имени А.С. Пучкова представляет собой крупнейшую медорганизацию города, в которой работают 2,5 тысячи врачей и 8,4 тысячи специалистов со средним медицинским образованием.