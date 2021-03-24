РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В деревне Пирогово городского округа Мытищи выявили факты разрушения дорожного покрытия и бордюра, сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации округа Алексей Калинин провел выездную рабочую встречу с представителем ООО «Альянс Сервис», осуществляющим расчистку русла реки Клязьмы в деревне Пирогово по заказу министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе встречи были выявлены факты разрушения дорожного покрытия, бордюра, забора, порчи зеленых насаждений большегрузными автомобилями организации», - говорится в сообщении.

Исполнителям предложено провести восстановительные работы, а также согласовать схему движения грузовых автомобилей, вывозящих мусор со дна реки, с целью надлежащего содержания дорог и последующего их восстановления после завершения работ.