РИАМО - 24 мар. Свыше 1,5 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, бесплатно отвезли в пункты вакцинации, чтобы помочь им привиться от коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
«Доставка жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для прохождения вакцинации от Сovid-19 осуществляется бесплатно нашими центрами социального обслуживания на комфортабельном автотранспорте», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Чтобы вызвать машину, нужно обратиться по телефону горячей линии в управление социальной защиты населения или центр соцобслуживания по месту жительства.
Уже свыше 420 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса с помощью современного и безопасного препарата «Спутник V». Привиться от Covid-19 в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в ТЦ и мобильных комплексах.
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24 МАРТА
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- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.
- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.
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