РИАМО - 24 мар. Свыше 1,5 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, бесплатно отвезли в пункты вакцинации, чтобы помочь им привиться от коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

«Доставка жителей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для прохождения вакцинации от Сovid-19 осуществляется бесплатно нашими центрами социального обслуживания на комфортабельном автотранспорте», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Чтобы вызвать машину, нужно обратиться по телефону горячей линии в управление социальной защиты населения или центр соцобслуживания по месту жительства.

Уже свыше 420 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от коронавируса с помощью современного и безопасного препарата «Спутник V». Привиться от Covid-19 в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в ТЦ и мобильных комплексах.

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24 МАРТА

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.