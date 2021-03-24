РИАМО - 24 мар. В столице на ВДНХ стартовал Всероссийский форум-выставка «Госзаказ», посвященный сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, в ней участвует Московская область, передает корреспондент РИАМО.

Большой стенд Подмосковья представляет собой интерактивный экран, на котором проигрываются последние достижения региона, в числе которых производство собственных товаров и успешный процесс цифровизации.



Также на стенде представлены справочные материалы, посвященные поддержке конкурентной среды в Московской области.

24 марта делегация Подмосковья поучаствует в деловом обеде, который посвящен закупкам товаров и услуг отдельными видами юрлиц, и в круглом столе «Формирование эффективной системы корпоративных закупок: опыт Московской области».

Московская область традиционно принимает активное участие в мероприятиях форума. Делегация региона представит посетителям цифровую экосистему региона по проведению торгов и закупок. Данный подход построен на автоматизации бизнес-процессов осуществления госзакупок и переходе на цифровую модель управления.