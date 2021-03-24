РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Неизвестные разбили стекло у припаркованной машины в жилом комплексе «Сосновка» Подольске. Об этом сообщила «РИАМО в Подольске» владелица автомобиля.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 марта в жилом комплексе «Сосновка» в микрорайоне Климовск.

«Ночью неизвестные разбили стекло у моего припаркованного автомобиля, который стоял неподалеку от леса. Разыскиваю очевидцев, которые, возможно, видели вандалов или имеют записи с камер видеонаблюдения», - сказала владелица.

Она отметила, что просит сообщить информацию в соцсети «ВКонтакте» - Ирина Иличкина. Также по данному факту женщина обратилась в полицию.