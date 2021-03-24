РИАМО - 24 мар. Владельцы карт «Тройка», зарегистрированные в мобильном приложении «Город», получат скидки и бонусы от партнеров проекта за 10 поездок, совершенных до 31 марта, сообщили в пресс-службе программы лояльности «Город».

«Каждый участник, выполнивший условия, получит 5 купонов на специальные предложения от компаний-партнеров. Воспользоваться подарками можно будет уже с 1 апреля», - сказали в пресс-службе.

В мобильном приложении «Город» в разделе «Магазин» появится новая вкладка. Там будут находиться подарочные купоны: скидки на доставку продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов, повышенный кэшбэк в крупнейших магазинах электроники и бытовой техники, бонусные рубли от партнеров на эксклюзивные товары, а также специальные материальные призы.

Воспользоваться каждым купоном можно только один раз и до конца апреля. Для участия в акции нужно обязательно привязать свою карту «Тройка» к мобильному приложению «Город».

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