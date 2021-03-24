РИАМО - 24 мар. Депутаты Московской городской думы приняли протокольное решение, согласно которому с 25 марта возобновляется проведение очных заседаний городского заксобрания, при этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений, передает корреспондент РИАМО.

«В связи со снятием ряда ограничений, установленных в период повышенной готовности на территории Москвы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, с 25 марта 2021 года возобновить проведение в помещениях Московской городской думы в очном формате проведение заседания профильных комиссий, собрания фракций постоянного депутатского объединения числом участников не более 50 процентов от предельной вместимости помещений», — сказал председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политики Степан Орлов.

Он добавил, что комиссией по организации работы думы в день, предшествующий дню заседания, будет определятся форма проведения заседания по результатам ПЦР-тестирования депутатов и сотрудников аппарата думы.

Также, согласно протокольному решению, определяется количество посетителей каждого депутата — не более 10 человек в день. Возобновляется проведение приема населения в приемной по предварительной записи. Их может быть не более 25 человек в день.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, столичный парламент готов к постепенному снятию ограничений, поэтому соответствующее протокольное решение принято сегодня в ходе дистанционного пленарного заседания.

«Большинством голосов поддержаны предложения фракции партии «Единая Россия» и постоянного депутатского объединения «Моя Москва». Мы выступаем за планомерный переход к привычным форматам работы. Самое главное — здоровье и безопасность сотрудников аппарата, депутатов и их помощников», — подчеркнул Шапошников.

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24 МАРТА

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- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.