РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В нескольких домах села Ям городского округа Домодедово 25 и 26 марта отключат холодную воду, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

25 марта с 10:00 до 12:00 холодную воду отключат на улице Морской в общежитии №1 в связи с заменой задвижки на здании общежития.

26 марта с 10:00 до 11:30 холодной воды не будет в войсковой части Ям в связи с установкой расходомера на водозаборный узел.