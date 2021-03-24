РИАМО - 24 мар. Начало третьего этапа благоустройства парка Малевича в Раздорах Одинцовского городского округа запланировано на май, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Третий этап благоустройства парка Малевича планируется начать в мае этого года. Он включает в себя благоустройство входной группы, установку павильона проката, организацию водоемов, каскада ручьев и водопадов, смотровых площадок (мостиков и переходов), озеленение территории, организацию освещения и видеонаблюдения, элементов навигации, установку малых архитектурных форм и плавающего фонтана», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, планируется устройство дорожно-тропиночной сети, создание пикниковых точек с навесами, обустройство волейбольных площадок и площадок для выгула собак. Третий этап благоустройства парка завершится в марте 2022 года.

Парк Малевича станет одним из самых больших в Подмосковье. Ранее в нем устроили футбольные поля, воркаут-площадки, кафе, автостоянку и входной ансамбль скульптора Григория Орехова, который высоко оценили международные издания.