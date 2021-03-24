РИАМО - 24 мар. Еще 1593 пациента выздоровели от коронавируса в Москве после курса лечения, общее число выздоровевших в городе достигло 935 400, сообщает столичный оперштаб.
В Москве за сутки выявлен 1431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 706 человек.
Также в столице за сутки скончались 53 пациента с Covid-19. Всего в Москве за пандемию умерли 16 288 человек.
С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
24 МАРТА
- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.
- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.
- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.
- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.
- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.
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