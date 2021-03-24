РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Жители городского округа Мытищи могут выдвинуть на рассмотрение социальные инициативы на сайте проекта «Мы - Мытищи», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын стал лидером движения общественной поддержки «Мы - Мытищи» наряду с депутатом регионального парламента Вячеславом Фомичевым и депутатом совета депутатов округа Михаилом Мурзаковым.

Перепелицын отметил, что для привлечения мытищинцев к обсуждению инициатив создан сайт, где можно высказать свое мнение, проголосовать и подать предложения.

22 марта в Мытищах состоялся круглый стол, в котором приняли участие более 100 неравнодушных жителей округа. Итогом мероприятия стало создание движения общественной поддержки.

Кроме того, было проведено 117 собраний в первичных организациях партии и 14 встреч в трудовых коллективах на предприятиях округа, в ходе которых было выдвинуто более 500 социально значимых инициатив.