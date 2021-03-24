РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В молодежном центре «Вектор» Подольска определили двух победителей турнира по поднятию гирь, сообщается в группе «МБУ «Молодежный центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».

Среди воспитанников центра на днях провели спортивный турнир по поднятию гирь «Кто самый сильный?». Участникам предстояло как можно больше раз поднять гирю весом 12 кг.

В ходе турнира было выявлено два победителя: Александр Петров и Сергей Романов. Они подняли гирю 46 раз. Игорю Самбулову немного не хватило до победы - он поднял 40 раз. Победители награждены призами.