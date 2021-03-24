РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Спортсменки из городского округа Мытищи заняли призовые места на соревнованиях по кикбоксингу, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Истре состоялись чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт». В соревнованиях приняли участие 360 спортсменов из 18 регионов России.

«Команду МАУ «СШ «ЦДЮС» представляли 10 спортсменов под руководством тренера Константина Давыдова. Девушки заняли весь пьедестал в весовой категории 60 кг, в разделе «лайт-контакт». 1 место - Рахманинова Ангелина; 2 место - Ефремова Виолетта; 3 место - Воронежцева Анна», - говорится в сообщении.

Девушки будут участвовать в чемпионате и первенстве России, которые пройдут в городе Челябинске.