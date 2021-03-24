РИАМО - 24 мар. За прошедшие сутки в Москве выявили 1431 новый случай коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировано 1 015 522 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Всего за пандемию в городе вылечились 935 400 человек, умерли 16 288 граждан.

В Москве проводится масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

В России за сутки выявлен 8 861 новый случай коронавируса. Зафиксирован 401 летальный исход. Выздоровели 10 355 человек.

На текущий момент в РФ выявлен 4 483 471 случай коронавируса. За пандемию умерли 96 219 пациентов, выздоровели 4 098 400 человек.

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24 МАРТА

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.