РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. В подмосковном Красногорске с начала нынешнего года произошел 51 пожар, сообщили в пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы по горокругу.

«С начала 2021 года в Красногорске зафиксирован 51 пожар, в результате которых два человека погибли и три получили травмы», - говорится в сообщении.

Распространенная причина пожара - шалость детей с огнем. Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых - на стройках, в чердаках, подвалах, вблизи, надворных построек.

ОНД и ПР по городскому округу Красногорск предупреждает: необходимо постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, хранить спички или иные зажигательные принадлежности, а также особо опасные в пожарном отношении изделия, предметы и материалы вне досягаемости детей, по возможности не оставлять детей без присмотра надолго.