РИАМО - 24 мар. Запуск космического корабля «Союз МС-18» покажут на уличных экранах столицы 9 апреля в честь 60-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина, сообщается на сайте мэра Москвы.

Это будет 146-й запуск корабля серии «Союз». В составе группы космонавтов Олег Новицкий, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай. Их миссия на Международной космической станции продлится около полугода.

«Включения будут проходить начиная с 12:00 9 апреля. Анонсы предстоящего показа космического запуска уже появились на рекламных щитах города», - сообщается на сайте.

Ролик продлится полторы минуты. Его будут транслировать на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице, на Новом Арбате, на Третьем транспортном кольце в районе Бережковской набережной и Нижней Масловки.

Запуск космического корабля покажут при въезде на Звенигородскую эстакаду по направлению в центр, на фасаде Экспоцентра на Краснопресненской набережной и на зданиях торговых центров с медиафасадами.