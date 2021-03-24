РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. Капитальный ремонт спортзала школы №2 проведут в Котельниках летом, сообщает пресс-служба администрации округа.

В текущем году начнется капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок в основном здании школы №2, расположенной в микрорайоне Ковровый. На данный момент в завершающей стадии находится подготовка сметной документации. К ремонтным работам планируют приступить в период летних каникул и завершить к началу нового учебного года.

Средства выделят из местного бюджета по поручению главы Котельников Сергея Жигалкина, к которому обращались родители и педагогический состав школы с необходимостью провести ремонт в спортзале. Проведения капитального ремонта в школе ждали более 10 лет.

В ходе выполнения работ полностью заменят старые деревянные полы зала на новые. Их усилят прорезиненным покрытием. На данный момент стены и потолок находятся в неудовлетворительном состоянии: осыпается краска на стенах и штукатурка на потолке. Здесь также наведут порядок.

Помимо этого, замене подлежит старая проводка. Взамен старых светильников установят новые - специальные светодиодные для спортивных залов. В план выполнения работ вошли раздевалки для мальчиков и девочек и тренерская комната. Здесь планируют вместо старых полов уложить плитку, сделать новую электрику, заменить светильники и дверные блоки.

Ранее Жигалкин сообщал, что в муниципальном образовании в рамках подготовки к новому учебному году проведут разные виды ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях, включая детские сады, где на прилегающей территории установят новое оборудование для детей.