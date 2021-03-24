РИАМО - 24 мар. Одну школу и две школьных пристройки планируется ввести в эксплуатацию в начале апреля в подмосковных Балашихе и Озерах, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«В начале апреля планируется ввести в эксплуатацию школу на 1,1 тыс. мест в Балашихе по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 38. Также будет достроена пристройка на 600 мест к средней образовательной школе №8», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в начале апреля будет введена в эксплуатацию пристройка к зданию СОШ №3 в Озерах, рассчитанная на 300 мест. ​​

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что досрочное завершение строительства объектов на территории Подмосковья должно стать нормой.