РИАМО - 24 мар. Холдинг РЖД запустил первый в стране сервис бесконтактной оплаты проезда, он заработал в пригородных поездах на линии Москва – Тверь, теперь оплата проезда возможна на турникетах посредством банковской карты или смартфона с бесконтактной системой, сообщается на сайте РЖД.

Запуск нового сервиса стал возможен благодаря внедрению технологии Fast Track. Она поддерживает способы бесконтактной оплаты и самые распространенные платежные системы, среди которых Visa, Mastercard и «Мир».

«Цифровые сервисы дают пассажирам больше комфорта: теперь проезд в «Ласточках» можно моментально оплачивать прямо на турникете. Это значительно быстрее, чем покупать билет в кассе, автомате и даже мобильном приложении. Такая технология будет помогать пассажирам электропоездов и экономить их время», – сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Деньги списываются после того, как банковская карты или устройство с бесконтактной оплатой прикладывается к турникетам на начальной и конечной станции маршрута. Fast Track вычисляет нужный тариф и списывает деньги со счета в автоматическом режиме, эквайринг и процессинг обеспечивает ВТБ.

Техническое решение для внедрения Fast Track разработала компания «Микротех», она и выступила системным интегратором проекта.

Первый этап предполагает, что оплата проезда посредством Fast Track будет доступна пассажирам скоростных поездов «Ласточка» 7000-й нумерации на участке Москва – Тверь. В будущем линейка поездов и перечень пригородных компаний будет расширен.

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