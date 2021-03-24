РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. Ученик хорового отделения детской школы искусств имени В.К. Андреева Котельников Григорий Бельчиков стал лауреатом III степени зонального конкурса сольного академического пения среди учащихся ДШИ юго-восточного региона Подмосковья «Весенние голоса», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс проходил в Коломне в первом Московском областном музыкальном колледже. Его целью является повышение качественного уровня профессиональной подготовки обучающихся, интереса к мировому музыкальному искусству и выявление талантливых исполнителей.

В состав жюри вошли высококвалифицированные специалисты в области музыкального искусства.

«Поздравляем Григория и его наставников: преподавателя Светлану Козлову и концертмейстера Юлию Савватееву! Желаем дальнейшего творческого развития», - заключается в сообщении.