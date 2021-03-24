РИАМО - 24 мар. Размещение в гостиницах туристических регионов России стало дороже на 15–20% в среднем, сильный взлет пришелся на март, в это время цены на размещение в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Крыму выросли в среднем на 35%, 30% и 15% соотвественно, сообщает газета «Известия».

По словам директора компании-туроператора Premiera Travel Марины Самородской, даже ранее бронирование будет стоить больше, чем год назад.

«Сегодня мы продаем размещение на 15-20% дороже, чем в прошлом году, причем на все направления — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края. И это не конец: многие отели присылают письма, что с 1 апреля наши контракты на летний сезон перестанут действовать — будет динамическая цена, которая превысит прежние договоренности», — отметила Самородская.

Она добавила, что летом этого года можно забыть и о горящих турах.

Причиной роста цен на размещение, по словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, стала долговая нагрузка отелей, которые в период простоя, ставшего результатом пандемии коронавирусной инфекции, набрали кредитов.

Цены на летнее размещение в Краснодарском крае выросли уже на 5% до 4 тысяч рублей, в Иркутской области и Крыму на 10% – до 3,9 тысячи и 4,9 тысячи рублей соответственно.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин сказал, что в 2021 году ожидается конкуренция между РФ и Турцией. В связи с этим цена гостиниц летом может корректироваться и в большую, и в меньшую сторону.

Согласно мнению вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, цены на размещение на курортах внутри России будут снижаться по мере снятия ограничений на перелеты и введения новых объектов.

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