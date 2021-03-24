С приходом тепла во дворах Москвы и Подмосковья «всплывают» неприятные сюрпризы – собачьи экскременты, появляющиеся из-под снега. Владельцы собак выгуливают своих питомцев на газонах, в парках и даже на детских площадках. Но собачьи кучи – не единственная проблема: некоторые собачники выпускают животных без поводков, угрожая безопасности прохожих. Москвичи поделились с РИАМО, какие неприятности им доставляют нерадивые собачники.
Андрей, 31 год:
«Эта эпопея продолжается из года в год. Тает снег – готовь щетку и деньги на новую обувь. Я не понимаю, почему каждый раз с наступлением весны я должен переживать о том, что испачкаю дорогую обувь в собачьих отходах?
Во-первых, это отвратительно и портит настроение, а во-вторых – заставляет тратить время на чистку обуви.
В другой раз я испачкал штаны в испражнениях и в таком виде пришел в офис, «радуя» коллег ароматами, а потом долго застирывал вещь в уборной.
Я презираю тех, у кого не хватает ума убирать за своими собаками, выводить их гулять в специально отведенные для этого места, а не посреди дороги».
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Наталья, 35 лет:
«Меня бесят собачники, которые так любят своих питомцев, что отпускают их с поводка, якобы они «дружелюбные». Но не все обязаны любить их собак. Более того – это просто опасно для окружающих.
Однажды мы с детьми отдыхали за городом и во время прогулки проходили мимо дома, у хозяйки которого нескольких собак, причем участок не был огорожен. Внезапно животные зарычали и встали в стойку нападения. Женщина замахала руками – мол, все в порядке, проходите и не бойтесь.
С тех пор у сына фобия, он еще долго впадал в истерику и плакал, если видел собак. Я неоднократно наблюдала картину, когда люди спокойно отпускают своих собак с поводков, хотя в городе это делать запрещено. Животные бегут «здороваться» к сыну – и он пугается.
А больше всего злит то, что их хозяева начинают стыдить моего ребенка фразами: «Такой большой, а испугался маленькой собачки», «Ты же мальчик и не должен ничего бояться».
Пусть лучше держат своих собак на поводках».
Рита, 18 лет:
«Часто замечаю, как люди привязывают собак к перилам возле входа в магазин, а те пугают прохожих.
Отдельная история – крупные дружелюбные собаки, вроде лабрадоров. Они хоть и безобидны, но тоже могут причинить неудобства. Однажды я надела белый пуховик, а собака поднялась на задние лапы и начала на меня прыгать. В итоге я приехала к подруге на день рождения с букетом роз, укладкой и грязными отпечатками лап на одежде.
Не понимаю, почему нельзя сходить за покупками без собаки, а не доставлять людям неудобства? Надеюсь, карма им за все воздаст».
Анастасия, 40 лет:
«Меня раздражают владельцы собак, которые выгуливают их на детских площадках. Причем часто они приходят туда со своими собственными детьми, но их абсолютно не волнует, что они сами могут наступить в кучу.
Как-то раз я поругалась с такой собачницей. У площадки повсюду стояли таблички, где говорилось, что с животными вход воспрещен, но ей не было до этого дела. Собачка начала носиться по территории, и я попросила хозяйку ее забрать, чтобы животное не пугало детей и не мешало им играть. На что она мне заявила: «Может, вы лучше заберете своего ребенка?». Меня просто поразили ее наглость и отсутствие совести.
Та же проблема – в прогулочных зонах. Недалеко от моего дома есть прекрасный парк, но любой шаг моих детей в сторону газона может закончиться тем, что я буду отчищать с их обуви собачьи экскременты.
Животные в этом, конечно, не виноваты, другое дело – их безответственные хозяева. Если завел питомца, будь добр за ним следить. Я считаю, что исправит ситуацию только неравнодушие: нельзя закрывать на такое глаза и почаще стыдить нарушителей».
Мария, 39 лет:
«У нас вся дорожка у школы усыпана экскрементами. Я не предъявляю претензий к собакам, но меня страшно раздражают их хозяева, которые делают каменное лицо, когда их собака сделала свои дела, и с гордым видом молча уходят прочь.
Некоторые говорят, мол, это же органика, чего так нагнетать?! Хочется им задать вопрос – а почему они дома не гадят на пол? И на детской площадке выгуливают, и в песочнице, и под окнами – все в испражнениях!
Людей, которые убирают за своими собаками, я могу пересчитать по пальцам одной руки. Уверена, что, если бы животные могли убирать за собой, они бы делали это, в отличие от людей, у которых лень, брезгливость и безразличие стоят на первом месте.
Увы, делать замечания собачникам бывает даже опасно – многие реагируют агрессивно».
Алла, 53 года:
«Я сама – хозяйка собаки, но поведение «коллег» даже у меня вызывает раздражение. Казалось бы, не так сложно элементарно уважать окружающих.
Да и своих собственных животных подвергают риску – те могут подбежать к уличным псам и начнется склока, собаку могут покусать.
Тут я не стесняюсь и регулярно учу таких товарищей уму-разуму: может, если они услышат замечание от такого же собачника, это рано или поздно даст свои плоды. Но пока с этим делом глухо».
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София, 28 лет:
«Я живу в новостройке, но стены у нас «картонные». Мне приходится слушать ругань соседей, но самое ужасное то, что в соседней квартире держат французского бульдога, который не дает мне нормально жить.
Каждый день его выводят на прогулку в 6 утра, в это время он лает на весь коридор, а потом, когда хозяева уходят на работу и хлопают дверью – снова заходится лаем и визгом. Но настоящий кошмар происходит ночью: бульдог начинает гавкать на весь дом и носиться по квартире.
Из-за этого я практически не сплю и хожу разбитая. Несколько раз я стучалась к соседям и жаловалась, но им плевать. Еще немного и начну принимать серьезные меры».
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