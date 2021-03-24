С приходом тепла во дворах Москвы и Подмосковья «всплывают» неприятные сюрпризы – собачьи экскременты, появляющиеся из-под снега. Владельцы собак выгуливают своих питомцев на газонах, в парках и даже на детских площадках. Но собачьи кучи – не единственная проблема: некоторые собачники выпускают животных без поводков, угрожая безопасности прохожих. Москвичи поделились с РИАМО, какие неприятности им доставляют нерадивые собачники.

Андрей, 31 год:

«Эта эпопея продолжается из года в год. Тает снег – готовь щетку и деньги на новую обувь. Я не понимаю, почему каждый раз с наступлением весны я должен переживать о том, что испачкаю дорогую обувь в собачьих отходах?



Во-первых, это отвратительно и портит настроение, а во-вторых – заставляет тратить время на чистку обуви.

Однажды мне пришлось чистить новые кроссовки, потому что экскременты не только пропитали ткань, но и забились в подошву.

В другой раз я испачкал штаны в испражнениях и в таком виде пришел в офис, «радуя» коллег ароматами, а потом долго застирывал вещь в уборной.

Я презираю тех, у кого не хватает ума убирать за своими собаками, выводить их гулять в специально отведенные для этого места, а не посреди дороги».

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Наталья, 35 лет:

Фото, сайт bg.ru

«Меня бесят собачники, которые так любят своих питомцев, что отпускают их с поводка, якобы они «дружелюбные». Но не все обязаны любить их собак. Более того – это просто опасно для окружающих.



Однажды мы с детьми отдыхали за городом и во время прогулки проходили мимо дома, у хозяйки которого нескольких собак, причем участок не был огорожен. Внезапно животные зарычали и встали в стойку нападения. Женщина замахала руками – мол, все в порядке, проходите и не бойтесь.

Я взяла на руки младшую дочь, а сын двинулся вперед – и собаки тут же сорвались с места… Один пес вцепился ему в ногу и прокусил до крови – пришлось ехать в травмпункт!

С тех пор у сына фобия, он еще долго впадал в истерику и плакал, если видел собак. Я неоднократно наблюдала картину, когда люди спокойно отпускают своих собак с поводков, хотя в городе это делать запрещено. Животные бегут «здороваться» к сыну – и он пугается.

А больше всего злит то, что их хозяева начинают стыдить моего ребенка фразами: «Такой большой, а испугался маленькой собачки», «Ты же мальчик и не должен ничего бояться».

Пусть лучше держат своих собак на поводках».

Рита, 18 лет:

сайт центра реабилитации временно бездомных животных «Юна»

«Часто замечаю, как люди привязывают собак к перилам возле входа в магазин, а те пугают прохожих.

Ладно бы это были маленькие безобидные породы, но когда ты хочешь забежать в «Пятерочку», а на тебя рычит огромная овчарка – подумаешь раз десять, а так ли тебе нужно что-то покупать?

Отдельная история – крупные дружелюбные собаки, вроде лабрадоров. Они хоть и безобидны, но тоже могут причинить неудобства. Однажды я надела белый пуховик, а собака поднялась на задние лапы и начала на меня прыгать. В итоге я приехала к подруге на день рождения с букетом роз, укладкой и грязными отпечатками лап на одежде.



Не понимаю, почему нельзя сходить за покупками без собаки, а не доставлять людям неудобства? Надеюсь, карма им за все воздаст».

Анастасия, 40 лет:

сайт мэра Москвы

«Меня раздражают владельцы собак, которые выгуливают их на детских площадках. Причем часто они приходят туда со своими собственными детьми, но их абсолютно не волнует, что они сами могут наступить в кучу.



Как-то раз я поругалась с такой собачницей. У площадки повсюду стояли таблички, где говорилось, что с животными вход воспрещен, но ей не было до этого дела. Собачка начала носиться по территории, и я попросила хозяйку ее забрать, чтобы животное не пугало детей и не мешало им играть. На что она мне заявила: «Может, вы лучше заберете своего ребенка?». Меня просто поразили ее наглость и отсутствие совести.

Одна дама привела поиграть на площадку ребенка, а ее собака присела и начала делать свои дела. Нервы сдали, и я закричала, чтобы она убрала за собакой, ведь дети копаются лопатками и могут испачкаться. Но хозяйка собаки просто ушла, ничего за собой не убрав.

Та же проблема – в прогулочных зонах. Недалеко от моего дома есть прекрасный парк, но любой шаг моих детей в сторону газона может закончиться тем, что я буду отчищать с их обуви собачьи экскременты.



Животные в этом, конечно, не виноваты, другое дело – их безответственные хозяева. Если завел питомца, будь добр за ним следить. Я считаю, что исправит ситуацию только неравнодушие: нельзя закрывать на такое глаза и почаще стыдить нарушителей».

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Мария, 39 лет:

«У нас вся дорожка у школы усыпана экскрементами. Я не предъявляю претензий к собакам, но меня страшно раздражают их хозяева, которые делают каменное лицо, когда их собака сделала свои дела, и с гордым видом молча уходят прочь.

Мне просто непонятно одно: почему так сложно убрать за своей собакой? Это что, такой непосильный, титанический труд???

Некоторые говорят, мол, это же органика, чего так нагнетать?! Хочется им задать вопрос – а почему они дома не гадят на пол? И на детской площадке выгуливают, и в песочнице, и под окнами – все в испражнениях!

Людей, которые убирают за своими собаками, я могу пересчитать по пальцам одной руки. Уверена, что, если бы животные могли убирать за собой, они бы делали это, в отличие от людей, у которых лень, брезгливость и безразличие стоят на первом месте.

Увы, делать замечания собачникам бывает даже опасно – многие реагируют агрессивно».

Алла, 53 года:

«Я сама – хозяйка собаки, но поведение «коллег» даже у меня вызывает раздражение. Казалось бы, не так сложно элементарно уважать окружающих.

Неоднократно наблюдала, как чужие собаки гадят где придется, а владельцы не заботятся ни о намордниках, ни о поводках, допуская опасные ситуации.

Да и своих собственных животных подвергают риску – те могут подбежать к уличным псам и начнется склока, собаку могут покусать.

Тут я не стесняюсь и регулярно учу таких товарищей уму-разуму: может, если они услышат замечание от такого же собачника, это рано или поздно даст свои плоды. Но пока с этим делом глухо».

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София, 28 лет:

«Я живу в новостройке, но стены у нас «картонные». Мне приходится слушать ругань соседей, но самое ужасное то, что в соседней квартире держат французского бульдога, который не дает мне нормально жить.



Каждый день его выводят на прогулку в 6 утра, в это время он лает на весь коридор, а потом, когда хозяева уходят на работу и хлопают дверью – снова заходится лаем и визгом. Но настоящий кошмар происходит ночью: бульдог начинает гавкать на весь дом и носиться по квартире.



Из-за этого я практически не сплю и хожу разбитая. Несколько раз я стучалась к соседям и жаловалась, но им плевать. Еще немного и начну принимать серьезные меры».

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