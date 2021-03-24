РИАМО - 24 мар. Исследователи выяснили, что за последние три года столичный каршеринг «повзрослел» — доля пользователей 35 лет и старше выросла вдвое, сообщает пресс-служба «Яндекс.Драйва».

Сервис провел исследование каршеринга в Москве на основании данных с момента запуска «Яндекс.Драйва» в феврале 2018 года по февраль 2021 года. За это время пользователи сделали свыше 72 млн поездок, а автопарк сервиса превысил 11 тыс. машин.

«Чем более массовым явлением становится каршеринг, тем больше возрастная структура его пользователей похожа на структуру автовладельцев <...>: устраняется перекос в сторону молодых людей, которые первыми стали осваивать новый вид транспорта. Доля пользователей 35 лет и старше за последние три года выросла в два раза — с 19% до 38%», — отмечается в исследовании.

Средний водительский стаж за рассматриваемый период тоже вырос — с 9 до 12 лет. Доля водителей с небольшим стажем (от 2 до 4 лет) сократилась почти в два раза — до 12%, а доля опытных водителей (со стажем от 15 лет), наоборот, удвоилась и достигла 30%.

Водители разного возраста отличаются друг от друга по резкости вождения: чем старше водитель, тем плавнее движение. Водители постарше также реже превышают скорость, чем молодые. Но в целом количество нарушений не обязательно напрямую связано с возрастом. При этом на каршеринговых машинах ездят не быстрее, чем на обычных, и превышают скорость не чаще.

В среднем арендованная машина совершает 8 поездок в будний день и 9 в выходной, медианная длина пути, который авто проделывает за одну поездку, составляет 6 и 8 км соответственно. По картине движения каршеринг похож на личный транспорт: утром машины направляются в сторону ТТК и Садового кольца, а вечером разъезжаются по спальным районам Москвы.

Самый распространенный сценарий использования каршеринга — добраться до какого-нибудь транспортного узла. Также водители выбирают каршеринг, когда необходимо съездить куда-то, откуда не вернешься за рулем, например, в бар. Кроме того, автомобили арендуют, чтобы добраться от дома до работы или учебы или перевезти вещи.

«Каршеринг в Москве постепенно преодолевает «детскую болезнь» быстрого роста. Если на старте отдельная категория пользователей воспринимала машины разных сервисов как доступные повсеместно гоночные снаряды, то сейчас модель поведения водителей в каршеринге и обычном автомобиле мало отличаются друг от друга. Результаты данного исследования наглядно подтверждают эту тенденцию. Миф о небезопасности каршеринга постепенно уходит в прошлое», — прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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