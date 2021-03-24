РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Пробка протяженностью более 6 километров образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

Участок от гипермаркета «Глобус» до пересечения с МКАД и почти до второй Лыковской улицы обозначен на карте красным, движение здесь затруднено.

Скорость потока снижена и далее при движении в сторону центра Москвы. До Звенигородского шоссе маршрут обозначен участками красного и желтого цветов. Сервис оценивает дорожную ситуацию на 6 баллов.

На Ильинском шоссе в Красногорске затруднено движение при въезде на круг со стороны Гольева, а также до пересечения с улицей Заводской при движении в сторону Волоколамского шоссе.

Выезд с улицы Заводской на Ильинское шоссе при этом крайне затруднен – на карте 600-метровый участок обозначен бордовым цветом.

Пробки наблюдаются и на Волоколамском шоссе от здания водоканала и далее в сторону Москвы. Затор образовался при съезде на МКАД.

На Путилковском шоссе участок от магазина «Пятерочка» до пересечения с Новокуркинским шоссе обозначен бордовым. Заторы наблюдаются и на выездах со Сходненской улицы.