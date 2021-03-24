РИАМО - 24 мар. В городском округе Солнечногорск полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по производству мефедрона, которая находилась в гараже в поселке Поварово, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«В гараже оперативники обнаружили и изъяли средства индивидуальной защиты, семь полимерных пакетов с порошкообразным веществом, более 60 л. химических реактивов и прекурсоров», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По подозрению в производстве и сбыте наркотиков задержаны трое. Возраст мужчин составляет от 22 до 27 лет. В настоящее время они арестованы.

Уголовное дело в отношении мужчин возбуждено по статье 30 и статьи 228.1 УК РФ. Их подозревают в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств.