РИАМО - 24 мар. Улицу Красная Пресня и ее продолжение — Звенигородское шоссе — планируют комплексно благоустроить в текущем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект благоустройства ставит своей целью подчеркнуть значение Красной Пресни как знаковой и уникальной улицы столицы, а на Звенигородском шоссе — создать комфортную среду для местных жителей», — написал Собянин в своем блоге.

Мэр подчеркнул, что Красная Пресня — это историческая улица города, где находится много знаковых объектов, включая Московский зоопарк, универмаг Мосторга и музей-квартиру семьи Маяковских. Звенигородское шоссе — транзитное, основными общественными пространствами вдоль него являются дворы.

На Красной Пресне прежде всего проведут масштабное озеленение. Там высадят деревья, кустарники и газоны, исчезнувшие с нее много лет назад. Вдоль нечетной стороны улицы создадут удобный маршрут для прогулок с площадками для отдыха.

На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала появится видовая зона с детской площадкой и местами для отдыха. На головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до Третьего транспортного кольца создадут тротуары и высадят деревья с кустарниками.

Вдоль шоссе разместят фонари с энергосберегающими лампами, а воздушные линии спрячут под землю.

В парке Декабрьского восстания отремонтируют скамейки и парковую ограду, также проведут дополнительное озеленение. На территории парка установят детские площадки и новые зоны для занятий спортом, также построят две площадки для выгула собак. На входе со стороны Рочдельской улицы планируется сделать пандус.

Ветхое здание кордегардии Пресненской заставы будет отреставрировано. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени.

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