РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в ежегодной благотворительной акции по сбору кормов для бездомных животных, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В фойе ДК «Подмосковье» до 28 марта продлится благотворительная акция «Помоги четвероногому другу». Участники уже собрали около 200 кг кормов для животных.

Все желающие могут принести сухие и влажные корма фабричного производства, наполнители, лотки, миски и лежанки. Они будут переданы в мини-приюты и волонтерам, на попечении которых находятся собаки и кошки.

Впервые акция, инициированная членом Общественной палаты округа Мариной Кочеводовой, прошла в 2018 году. Благодаря поддержке горожан мероприятие стало ежегодным.

Узнать подробности можно по телефону: 8(495)563-88-74.