РИАМО - 24 мар. Вторая женщина, которая пострадала после наезда автомобиля Mercedes на севере столицы, скончалась, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 23 марта в районе Пулковской улицы. Водитель машины марки Mercedes совершил наезд на припаркованный автомобиль Mitsubishi. После он выехал на тротуар, где сбил двух женщин-пешеходов. После госпитализации одна из них умерла.

«По полученным данным, скончалась вторая пострадавшая в ДТП», – говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками Госавтоинспекции разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Его личность уже установлена.