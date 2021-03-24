РИАМО - 24 мар. В столичном районе Хамовники по программе аренды «1 рубль за 1 квадратный метр» выставлен на торги двухэтажный доходный дом, построенный в 1871 году, его ждет реставрация, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь постройки составляет порядка 353 кв. м. Здание является объектом культурного наследия. Главный дом усадьбы расположен на первой линии Кропоткинского переулка и построен в классических формах эклектики.

«Нежилое здание имеет свободное назначение: после реставрации в нем может разместиться офис, магазин, досуговое или образовательное учреждение», — отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Победитель аукциона заключит с городом договор аренды сроком на 49 лет. В течение пяти лет инвестор должен будет исследовать объект, создать проект реставрации и ремонта, реализовать его, а затем приспособить здание для современного использования.