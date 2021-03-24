РИАМО - 24 мар. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России провести проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции человеческих тел и органов Body Worlds на ВДНХ, сообщает Газета.ru

«В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих», – говорится в сообщении.

По поручению Бастрыкина, следователям предстоит досконально изучить аспекты, а также дать правовую оценку целям, содержанию и назначению выставки.

По данным СК РФ, в Сети распространяется петиция с требованием о закрытии выставки.

Анатомическая выставка доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) открылась в столичном павильоне ВДНХ 12 марта. Она состоит из человеческих тел и органов, которые обработали посредством метода полимерной пластинации. Он дает возможность сохранить клеточную структуру и рельеф тканей.

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