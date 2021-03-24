РИАМО - 24 мар. С 22 по 28 марта в столице будет проходить Всероссийская неделя финансовой грамотности. В просветительской акции примут участие эксперты городского департамента финансов, которые расскажут о финансовых продуктах и инструментах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В ходе прямого эфира, который состоится 24 марта в 17:00, эксперты департамента финансов Москвы расскажут об интересных финансовых продуктах и инструментах, видах вкладов и возможностях банковских карт», — говорится в сообщении.

Специалисты разберут наиболее популярные схемы мошенничества в сфере финансов и дадут советы, как не стать жертвами злоумышленников.

Особое внимание уделят мерам безопасности при совершении покупок в Сети.

Тематические курсы, лекции и семинары с финансовыми экспертами, а также игры, конкурсы и дискуссии будут транслироваться онлайн в соцсети «ВКонтакте».

Для слушателей подготовлены тематические видеоматериалы с участием сотрудников столичного департамента финансов. В них эксперты расскажут, какие финансовые продукты доступны для школьников, как открыть для ребенка счет в банке. Представители ведомства на примерах разъяснят, как поступить в случае мошенничества с банковской картой, расскажут о видах инвестирования и кредитования.