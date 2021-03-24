РИАМО - 24 мар. С 22 по 28 марта в столице будет проходить Всероссийская неделя финансовой грамотности. В просветительской акции примут участие эксперты городского департамента финансов, которые расскажут о финансовых продуктах и инструментах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Специалисты разберут наиболее популярные схемы мошенничества в сфере финансов и дадут советы, как не стать жертвами злоумышленников.
Особое внимание уделят мерам безопасности при совершении покупок в Сети.
Тематические курсы, лекции и семинары с финансовыми экспертами, а также игры, конкурсы и дискуссии будут транслироваться онлайн в соцсети «ВКонтакте».
Для слушателей подготовлены тематические видеоматериалы с участием сотрудников столичного департамента финансов. В них эксперты расскажут, какие финансовые продукты доступны для школьников, как открыть для ребенка счет в банке. Представители ведомства на примерах разъяснят, как поступить в случае мошенничества с банковской картой, расскажут о видах инвестирования и кредитования.
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