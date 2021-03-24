РИАМО - 24 мар. В следующем году в поселении Десеновском, находящемся на территории Новых Ватутинок, введут в эксплуатацию детский сад на 350 мест, площадь здания составит порядка 5,2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Внутри обустроят игровые, спальни, буфет и кухню полного цикла. Также здесь будут спортивные залы и зал для занятий музыкой, медблок и помещение для стирки, дополнительные классы для занятий с детьми», — говорится в сообщении.

Помещения можно будет трансформировать при помощи перегородок. Само здание сделают удобным для детей с ограниченными возможностями.

Территория детсада также будет благоустроена. Там будут игровые площадки с навесами, физкультурные и спортивные зоны, а также хозяйственно-бытовые площадки. Все зоны будут разделены по возрастным группам.

За последний год в Новые Ватутинки переехали более двух тысяч семей, из которых 70% — с детьми дошкольного возраста. Три дошкольных учреждения уже возведено, два находятся на этапе строительства и проектирования.