РИАМО - 24 мар. Старшим по многоквартирным домам предложили проиндексировать пенсии, а освобождение их от уплаты страховых взносов в социальные фонды назвали целесообразным, пишет «Парламентская газета».

«Большинство из них — это пенсионеры, и отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена, а значит, теряются стимулы заниматься общественно-полезным делом», — говорится в материале.

Куратор инициативы в палате регионов, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин считает необходимым провести на эту тему круглый стол, а идею освобождения старших по домам от страховых отчислений предложил оформить в конкретный законопроект.

По словам сенатора, это касается и пенсионеров, и тех, кто еще не достиг пенсионного возраста. Чтобы исключить нелегальную зарплату, которая передается компаниями в конвертах, выплаты нужно легализовать. При этом необходимо сделать так, чтобы деньги с этой суммы не взымались в соцфонды.

Согласно оценкам Рябухина, потери консолидированного бюджета от введения нормы будут незначительными, однако косвенный эффект от содержания жилфонда и порядка в нем будет большой.

По мнению сенатора, жилой фонд приходит в негодность из-за индифферентности жильцов. В связи с этим необходимо в открытую поощрять энтузиастов, готовых вкладывать силы в благоустройство конкретного дома.

С предложением внести изменения в Налоговый кодекс выступил заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.

В прошлом году 16% граждан РФ жаловались на неудовлетворительное состояние многоквартирных домов, 12% — на управляющие организации и еще 4% — на трудности с организацией общих собраний. Объясняется это противоречиями в отношениях граждан и организаций — первые хотят получать качественные коммунальные услуги, вторые нередко не могут им этого предоставить.

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