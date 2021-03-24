РИАМО - 24 мар. С декабря прошлого года сервис «Поиск пропавших животных» на портале mos.ru разместил у себя более 340 объявлений о потере питомца, 45 кошек и собак уже вернулись к хозяевам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Большая часть объявлений, размещенных на сервисе, касаются потерявшихся или найденных собак. Животные часто срываются с поводков хозяев на улицах и убегают. «Поиск пропавших животных» сообщает о найденных или пропавших любимцах.
Например, горожане уже вернули домой нескольких такс, аляскинских маламутов, лабрадоров, ирландских сеттеров, пти-брабансонов, акита-ину, бельгийскую малинуа и собак других пород. Среди тех, кто еще ищет свой дом, — собака-спасатель, служившая в МЧС.
Объявлений о найденных или потерявшихся кошках на сайте более 100. Среди этих животных тоже встречаются породистые — шотландские вислоухие, американский керл, тайские и другие. Кошки чаще всего выпадают из открытых форточек и окон.
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