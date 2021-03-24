РИАМО - 24 мар. Вечером в столице прогнозируются 8-балльные пробки, утром в дорожной сети города также отмечаются некоторые проблемы с движением транспорта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Движение в центр затруднено здесь: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении.

Проблем с движением нет на Ленинградском и Кутузовском проспектах, а также на проспекте Маршала Жукова.

Дорожные работы проводятся на внутренней стороне 82-м км МКАД, Волоколамском шоссе, МКАД, Проспекте Мира (Северянинский п/д), Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, Дмитровском шоссе в районе дома 67, 31-м и 53-м км МКАД.

На текущий момент загруженность столичных дорог составляет 4 балла.