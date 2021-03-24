РИАМО - 24 мар. Агрегатор добрых дел «Я дома» с момента его создания год назад посетили более одного миллиона человек. Изначально сайт создавался как страница с информацией о способах защиты от Covid-19, сейчас же портал значительно расширил свой функционал, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Портал остается востребованным и после снятия ограничений — сейчас там размещено свыше 35 спецпроектов и лендингов комплекса социального развития Москвы и социально ориентированных НКО на разные темы», — сказал глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак.

На портале есть психологическая помощь онлайн, информация о поддержке семей с детьми-инвалидами, социальное ТВ, онлайн-лекции, мастерские и многое другое.

Самым популярным разделом агрегатора стала его стартовая страница. Там пользователи могут найти новости, анонсы социального телевидения и переходы на другие рубрики сайта.

Также одним из самых популярных стал раздел «Психологическая помощь онлайн». В нем можно найти информацию о дистанционном получении поддержки специалистов. Третьим по востребованности стал раздел о том, как создать комфортное пространство для работы в офисе или удаленно.

Регулярно на портале проходят акции. Например, в рамках акции «Все будет хорошо!» размещали рисунки ребят из детдомов и подопечных семейных центров, которые поддерживали пациентов госпиталей и гостей обсервационных пространств.

Также на портале проходят тематические онлайн-выставки «Москва — с заботой об истории». На данный момент существует восемь экспозиций. Проект создан вместе с центрами «Мои документы» и Главархивом.