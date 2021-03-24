РИАМО - 24 мар. К цифровому туристическому сервису Russpass присоединились все российские регионы, число предложений для путешественников в нем уже превысило 1,5 тыс., сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

При этом уже почти 70 регионов подготовили свои программы для путешественников.

«Сервис постоянно совершенствуется, расширяется география предложений для пользователей. Их количество сегодня превышает 1,5 тыс. Это, например, различные тематические экскурсии, готовые туры и маршруты для самостоятельных путешествий», — сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На цифровом портале путешественники уже могут найти интересные предложения по путешествию по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны.

Здесь можно встретить туры на продолжительное время, а также короткие поездки. Например, можно встретить однодневный тур в Иваново и восьмидневный тур в Калининград.

Есть специальные предложения и для автолюбителей. Для таких путешественников найдется свыше 90 маршрутов. Например, россиянам предложено шестидневное путешествие через Сергиев Посад и Переславль-Залесский.

Туры по душе найдут на сервисе все путешественники. Те, кто отправляется в поездку с детьми и те, кто путешествует во взрослой компании.

Интеграция с Russpass будет способствовать, в частности, взаимному продвижению туристических продуктов регионов, отметила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

«Республика Бурятия уже активно сотрудничает с Москвой по реализации туристских проектов и подписание соглашения — это очередной этап расширения и укрепления деловых связей наших регионов», - сказала она.

Russpass — это онлайн-помощник для туристов, позволяющий упростить все организационные вопросы. В одном месте можно спланировать собственный маршрут поездки по Москве и другим городам России, купить билеты на самолет, поезд, автобус, на посещение культурных площадок и многое другое.

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