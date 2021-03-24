РИАМО - 24 мар. На портале Московского инновационного кластера i.moscow появился новый раздел — «Карта инновационных решений». На данный момент каталог включает более 2,1 тыс. решений в разных областях, каждое имеет описание и информацию об эффективности внедрения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Раздел создан для большего привлечения внимания к отечественным инновационным решениям. Он сможет помочь предпринимателям найти новых заказчиков, а городу — подбирать наиболее эффективные проекты для решения самых разных задач.

«Продукты, участвовавшие в проектах департамента предпринимательства и инновационного развития и его подведомственных организаций, будут иметь соответствующую маркировку и фильтр для поиска», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Любая российская компания сможет разместить информацию о своей разработке на карте. Для этого нужно всего лишь указать ИНН организации, название и описание решения, а также дать ссылку на сайт, где можно найти более подробные сведения о продукте. Рассмотрение заявки займет два рабочих дня.

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