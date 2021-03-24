РИАМО - 24 мар. В движении электричек в сторону Москвы произошел сбой, на текущий момент движение на МЦД–1 и Савеловском направлении МЖД уже восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Причиной сбоя стало частичное повреждения контактного провода на станции Тимирязевская. Его восстанавливала бригада энергетиков Московской железной дороги.

«Энергетики МЖД восстановили поврежденный ранее провод», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы сократить опоздания поездов и восстановить график, внесут точечные корректировки в расписание. Пассажиров просят следить за объявлениями.