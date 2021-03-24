РИАМО - 24 мар. В Москве и Московской области в среду температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Максимальная температура в Московском регионе днем составит плюс 4-6 градусов. Будет небольшая облачность», — говорится в сообщении.

Скорость переменного ветра достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московском регионе потеплеет до плюс 8-9 градусов.