РИАМО - 23 мар. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал возможность оформления социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке, которые начнут зачислять автоматически со следующего года, сообщает Nation News.

«Это общая тенденция, и не только в пенсионной системе, но и в вопросах с детскими выплатами и многими другими. Для упрощения процедур и проводится цифровизация нашей жизни. Именно с этой целью в России появились МФЦ и многие другие системы, которые позволяют нам жить в информационном пространстве», – сказал Рязанский.

Он добавил, что круг людей, получающий соцдоплату к пенсии, известен. Обмен информацией с ведомствами, который по словам Рязанского, будет проводиться по согласованию, позволит избавить российских пенсионеров от походов в инстанции. Пожилые граждане будут получать положенные доплаты в автоматическом режиме.

Выплату установят автоматически со дня назначения гражданину пенсии. Порядок обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов определяется.

Социальная доплата к пенсии будет начисляться автоматически в России с 2022 г>>